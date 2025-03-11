شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة مكفوفين "نظام جديد" 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، للدور الاول للطلاب المكفوفين نظام جديد، حيث أوضحت الوزارة أن الامتحان يوفر فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

- يوم الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية .

- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 :امتحان مادة التربية الوطنية

_ الخميس 19 يونيو 2025: مادة اللغة الاجنبية الثانية

- يوم الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية ورقة اولي .

- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025:امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية .

- يوم الخميس 26 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولي ورقة اولي .

- يوم الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ورقة ثانية .

- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025:امتحان مادة الجغرافيا ورقة اولي .

- يوم الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الجغرافيا ورقة ثانية .

_ يوم الاحد 6 يوليو 2025: امتحان التاريخ ورقة اولي .

- يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان التاريخ ورقة ثانية .

- يوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان علم الاحصاء.