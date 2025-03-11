شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية بوحدة صحة روضة السودان والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية الجارية بموقع الوحدة الصحية في روضة السودان، والمُعَدّة لخدمة أهالي الإسكان والمناطق المحيطة بها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة خدمية متكاملة للسكان، كنموذج للمدن البديلة للعشوائيات التي تم إنشاؤها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واطمأن المحافظ من مدير مديرية الصحة على نتائج التشغيل التجريبي لعدد من الأقسام والخدمات، قبل التشغيل الفعلي، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة مع بدء استقبال الجمهور.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات الفنية في تجهيز الوحدة، مع توفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين فور افتتاحها.

ووجه محافظ الجيزة، بمتابعة دورية لمستوى الأداء لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية، نجاح عمليات التشغيل التجريبي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال التجهيزات والفرش والمعدات، وتسكين الكوادر البشرية من الأطباء والإداريين والفنيين والعمال، لضمان تشغيل الوحدة بكامل طاقتها.



وحدة صحية جديدة



الوحدة الصحية في روضة السودان



وحدة صحية جديدة لخدمة أهالي روضة السودان



الوحدة الصحية بروضة السودان