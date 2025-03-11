شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، للشعبتين العلمية والأدبية الدور الأول لطلاب النظام القديم، مؤكدة على أن الامتحان يوفر فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة، حيث جاء ترتيب المواد الدراسية كالتالى:

- يوم الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية والوطنية.

- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025:امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025:امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025:امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

- يوم الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 6 يوليو 2025 : امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

- يوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.