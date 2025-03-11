شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4 دقائق ونصف.. استعدادات خاصة بالمترو لمباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استعد الخط الثالث للمترو لاستقبال جمهور مباراة الأهلي والزمالك، المقرر اقامتها اليوم الساعة 9:30 مساء ، فى ستاد القاهرة الدولي، حيث قلل المترو أوقات التقاطر بين القطارات.

ونفذت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، استعدادات خاصة بمحطة الاستاد، مع تشغيل قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، كذلك تشغيل قطار كل 9 دقايق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.