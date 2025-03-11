شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد القاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة. وتطالب مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.