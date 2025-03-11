شكرا لقرائتكم خبر عن عزف سلام الشهيد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزفت الموسيقى العسكرية، سلام الشهيد بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

ويوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة تخلد تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حيث يوافق 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد في الصفوف الأمامية خلال حرب الاستنزاف، ليصبح رمزًا للقيادة والشجاعة والتضحية.