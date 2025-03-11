شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

وصل إلي مصر عبر معبر رفح، 14 مصابًا وجريحًا ومريضًا فلسطينيًا، برفقة 20 مرافقًا، ضمن الدفعة الـ39 من الجرحى الذين يتم نقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وصرح مصدر مسؤول في معبر رفح، أن المصابين تم توزيعهم على الأطقم الطبية المصرية فور وصولهم، ونُقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات مصرية أخرى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وفقًا لحالاتهم الصحية.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى المستشفيات المصرية منذ بدء عمليات الإجلاء تجاوز 1500 شخص، فيما بلغ عدد المرافقين 2100 شخص.

ولا تزال عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية تنتظر في ساحة معبر رفح منذ 12 يومًا بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلى لمعبرَي كرم أبو سالم والعوجة البريين، كما تستمر معدات إعادة الإعمار والطواقم الهندسية في انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور إعادة فتح المعابر.