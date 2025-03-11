شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجية stem، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( اللغة العربية ) ، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية ).

والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات ( اللغة الانجليزية) ، والثلاثاء 24 يونيو 2025 , مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) ، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم ( اللغة الانجليزية) .

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 29 يونيو ، مادة استعداد القبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) ، ومقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية .



جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين 2025



ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم ( الفيزياء) ، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات( الكيمياء والفيزياء) ، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية ، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات ( الاحياء_ الجيولوجيا) ، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( الرياضيات ) ، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم ( الاحياء) ، ومقاييس المفاهيم( الرياضيات البحتة) .



