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قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

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قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:21 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرار بتفويض وزير الكهرباء ، فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بهيئة الطاقة الذرية.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتحول فصول الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط التابعة لكلية الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة- جامعة الأزهر إلي كلية مستقلة باسم كلية الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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