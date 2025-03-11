شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:21 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرار بتفويض وزير الكهرباء ، فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بهيئة الطاقة الذرية. كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتحول فصول الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط التابعة لكلية الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة- جامعة الأزهر إلي كلية مستقلة باسم كلية الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي .

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