شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا فى احتفالية ذكرى يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد.

ويوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة تخلد تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حيث يوافق 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد في الصفوف الأمامية خلال حرب الاستنزاف، ليصبح رمزًا للقيادة والشجاعة والتضحية.