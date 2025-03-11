شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية فى ذكرى يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 بثا مباشرا من فعاليات حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد.

ويوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة تخلد تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حيث يوافق 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي استشهد في الصفوف الأمامية خلال حرب الاستنزاف، ليصبح رمزًا للقيادة والشجاعة والتضحية.