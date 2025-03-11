شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد اعتمادها رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم). وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025. وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :

- الطلاب المقيدون بـ الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )

الفئات المسموح لها بآداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم

- الطلاب الراسبوع بالصف الثالث الثانوي ولم يتنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونا

- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم اسقاط قيدهم



عدد مرات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة ( 4 أعوام ) طبقا للقانون 20 لسنة 2012 مادة رقم 28 والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 مادة رقم 20 والقرار الوزاري 138 لسنة 2024 المادة العاشرة

بالنسبة للطلاب المنتظمين :يجوز لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل

بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم للامتحان 4 أعوام على نظام المنازل

بالنسبة لجميع الطلاب :لا يجوز للطالب الراسب التقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط

- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها

- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها.



الثثانوية العامة



الجدول



جدول الامتحانات



جدول امتحانات الثانوية العامة