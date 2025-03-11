شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: 459 قافلة علاجية مجانية فى 350 قرية لدعم الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تنفيذ 459 قافلة علاجية مجانية في 350 قرية لدعم الثروة الحيوانية في مختلف محافظات مصر خلال شهرى يناير وفبراير 2025" وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

أضاف شاهين أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل جهودها في تقديم الرعاية البيطرية المجانية لدعم صغار المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية في المناطق الأكثر احتياجًا، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المربين، وتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

أوضح شاهين أن الجهود المستمرة تسهم في تحسين الرعاية البيطرية في المناطق الريفية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وفى التقرير التالى نتعرف على إنجازات القوافل البيطرية خلال شهري يناير وفبراير 2025:

- إجمالي عدد القوافل المنفذة: 459 قافلة بيطرية مجانية.

- إجمالي القرى المستهدفة: 350 قرية ونجعًا.

يناير:

عدد القوافل: 209 قافلة بيطرية مجانية.

عدد القرى المستهدفة: 176 قرية ونجعًا.

رش الحيوانات: 43471 حيوانًا.

تجريع الحيوانات: 32666 حيوانًا.

فحص الحالات الباطنة: 13958 حالة.

العمليات الجراحية: 377 عملية جراحية.

الكشف التناسلي: 6436 حالة.

رعاية الدواجن: 44298 طائرًا.

فبراير:

عدد القوافل: 250 قافلة بيطرية مجانية.

عدد القرى المستهدفة: 174 قرية ونجعًا.

رش الحيوانات: 29026 حيوانًا.

تجريع الحيوانات: 29290 حيوانًا.

فحص الحالات الباطنة: 18449 حالة.

العمليات الجراحية: 708 عمليات جراحية.

الكشف التناسلي: 8500 حالة.

رعاية الدواجن: 129599 طائرًا.