شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سعد الصغير إلى قسم شرطة النزهة لإنهاء إجراءات خروجه والان مع تفاصيل الخبر

وصل المطرب الشعبي سعد الصغير منذ قليل، إلى قسم شرطة النزهة بمصر الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة، تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه من الحبس بعد قضائه مدة 6 أشهر داخل محبسه في قضية مخدرات.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالاستعلام عن سعد الصغير عما إذا كان متهما على ذمة قضايا أخرى من عدمه قبل اخلاء سبيله رسميا.

تفاصيل محاكمة سعد الصغير

- ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج.

- في 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية.

- أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.

- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

- في 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.

- استأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.

- قضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.