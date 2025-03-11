شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمعلمين فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 38 فرصة عمل، للعمل فى إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية، براتب شهري يعادل41 ألف جنيه مصرى، الخميس المقبل، 13 مارس 2025.

واوضحت أن عدد الفرص المطلوبة هي:

- 9 مدرس رياضيات، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 3 مدرس فيزياء، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 3 مدرس كيمياء، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 3 مدرس علوم، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 4 مدرس لغة إنجليزية، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 4 مدرس لغة عربية، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 4 سائق، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 4 مسجل شؤون، براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 4 كول سنتر ، براتب 41 ألف جنيه مصري.

ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected]

علما بأن الشروط و مميزات هذه الفرص الجديدة هى:

- السن من 25 الى 40 سنة.

- المؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق.

- الخبرة العلمية 4 سنوات.

- اجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

- فترة اختبار 3 أشهر .

- ضمان صحي.

- توفير سكن ومواصلات.

- شهر كل عام إجازة سنوية.

وتستقبل وزارة العمل السيرة الذاتية من المتقدمين لمدة 5 أيام تنتهي فى 13-3-2025، وسيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.



