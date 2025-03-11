شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل المطارات فى العالم لتجربة العملاء.. المجلس الدولى للمطارات يعتمد جوائز ASQ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI) World، بالشراكة مع شركة تكنولوجيا السفر Amadeus الفائزين بجوائز تجربة المطار ASQ لعام 2024.

ومن المفترض أن يقام حفل توزيع الجوائز سيقام حفل توزيع جوائز ASQ لعام 2024 في قمة تجربة المطار العالمية ACI في جوانزو، الصين، في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025. سيجمع هذا الحدث السنوي المرموق قادة الصناعة والخبراء والمبتكرين لمناقشة مستقبل تجربة العملاء والموظفين مع مشاركة أحدث الاستراتيجيات والرؤى.

وتعتمد جوائز ASQ على برنامج القياس العالمي الأكثر شمولا وموثوقية في صناعة الطيران لتجربة المطار. يجمع هذا البرنامج الفريد التعليقات في الوقت الفعلي من المسافرين من خلال الاستطلاعات المباشرة في المطارات في جميع أنحاء العالم. تضمن منهجيتها الصارمة تمثيلا دقيقا لمجموعة متنوعة من تجارب الركاب، مما يجعلها الدراسة الاستقصائية الوحيدة التي تمكن من إجراء مقارنات عادلة للمطارات.

فازت بعض المطارات بجوائز ASQ في جميع فئات المغادرة الخمسة:

أفريقيا: مطار داكار بليز دياني الدولي

آسيا والمحيط الهادئ: مطار بكين داشينج الدولي، مطار شانجي سنغافورة، مطار السلطان عجي محمد سليمان الدولي، مطار السلطان حسن الدين الدولي

أوروبا: مطار ميلاس بودروم، مطار روما فيوميتشينو

أمريكا اللاتينية: مطار تشيهواهوا الدولي، مطار مازاتلان الدولي، مطار مونتيري الدولي

الشرق الأوسط: مطار صلالة

أمريكا الشمالية: جيرالد ر. مطار فورد الدولي، مطار غرينفيل سبارتانبورج الدولي

2024 مشاركا في قائمة التميز للمدير العام العالمي ل ACI

تعد قائمة التميز للمدير العام العالمي لـ ACI واحدة من أعلى الأوسمة في صناعة المطارات، حيث تعترف بالمطارات التي تفوقت باستمرار في الخدمة على مدى العقد الماضي، تم إدخال 10 مطارات في هذه القائمة المرموقة:

أليكانتي - مطار إلتشي

مطار بكين داشينج الدولي

مطار كوبنهاجن

مطار إل هييرو

مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي

مطار إينفيرنيس

مطار جندرال أحمد ياني الدولي

مطار خواندا الدولي

مطار صلالة

مطار شيجياتشوانج تشنغدينج الدولي