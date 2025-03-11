شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة بدر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعمًا لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات، وجامعة بدر بالقاهرة (BUC) بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية، بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة بدر بالقاهرة، والدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.

ويهدف هذا التعاون إلى تبادل المعرفة العلمية والتقنية بين الجانبين، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج الأكاديمية، فضلاً عن إتاحة فرص التدريب العملي لطلاب الجامعة، كما يسعى إلى الاستفادة من الإمكانات البحثية والمعملية المتقدمة بمعهد بحوث الإلكترونيات؛ لدعم مشروعات التخرج والأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات التكنولوجية المختلفة.

كما يتيح البروتوكول لطلاب جامعة بدر استخدام المعامل التخصصية بمعهد بحوث الإلكترونيات وفقًا لاحتياجاتهم البحثية؛ مما يسهم في تطوير مهاراتهم، وتزويدهم بالتدريب العملي اللازم؛ لتأهيلهم لسوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.



فعاليات توقيع البروتوكول

وقد شملت فعاليات توقيع البروتوكول جولة تفقدية لبعض منشآت المعهد، حيث اطلع الحضور على عدد من الشركات الناشئة المحتضنة من قبل المعهد، والتي تتخذ منه مقرًا لها، كما تم تفقد الإنشاءات الحديثة للمدينة العلمية لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للمعهد، والتي تمثل خطوة متقدمة في تطوير البنية التحتية البحثية والتطبيقية في مصر، وتعد هذه المدينة أول مدينة علمية تكنولوجية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب د.أشرف الشيحي عن تقديره لهذه الشراكة الإستراتيجية التي تتيح فرصًا هامة لتبادل الخبرات، وتوفير بيئة تعليمية متطورة لطلاب جامعة بدر، وذلك بما يتماشى مع توجهات الجامعة المستمرة نحو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتقني لطلابها، من خلال تزويدهم بالمعرفة والتقنيات الحديثة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت د.شيرين محرم أن هذا التعاون يعكس التزام معهد بحوث الإلكترونيات بدعم البحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع الجامعات؛ مما يسهم في تطوير المهارات العلمية والتطبيقية للطلاب، ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الابتكار البحثي والتطور التكنولوجي؛ مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في البحث العلمي التطبيقي، ويدعم بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا المتقدمة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من د.محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية البحثية والمعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات، ود.هشام فاروق الأستاذ الباحث بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد ومستشار التطوير التكنولوجي بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.محمود فهمي نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا والبحوث، ود.سيد القاضي عميد كلية الهندسة بجامعة بدر، ود.أمير السعيد مساعد رئيس جامعة بدر للشؤون الفنية، ود.داليا نشأت الباحث بقسم الدوائر الشريطية بالمعهد وعضو هيئة التدريس بجامعة بدر