"الريف المصرى" تطلق مبادرة "مزرعتك فى مصر" بالتعاون مع وزارة الخارجية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "مزرعتك فى مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وذكر بيان لشركة الريف المصري اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص استثمارية للمصريين في الخارج للمشاركة في هذا المشروع الزراعي العملاق والواعد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة، ممثلة في المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ووزارة الخارجية، ممثلة فى نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسهيل مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الاستثمار الزراعي والتنموي في مصر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المستهدف .

وقال المهندس عمرو عبدالوهاب إن مبادرة "مزرعتك في مصر" تأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة في إشراك كافة أطياف المجتمع في أعمال التنمية وفي المشروعات القومية الكبرى، وتمثل خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات بين المشروعات القومية الكبرى والمصريين المقيمين في الخارج، حيث يتم تقديم فرصة متميزة وواعدة لهم للاستثمار بالمشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يعد أحد أضخم المشروعات الزراعية والتنموية في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، وكذا المساهمة في دعم ورفع مستوى الاقتصاد الزراعي.

وأضاف أن مبادرة "مزرعتك في مصر" تستهدف تمكين المصريين المقيمين بالخارج من الحصول على أراض زراعية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي يوفر فرصا استثمارية متنوعة في القطاع الزراعي والتنموي، ما يساعد في زيادة الإنتاج المحلي وتطوير الريف المصري الجديد.

وتابع رئيس شركة الريف المصري الجديد "أصبح الآن لدى المصريين في الخارج قدرة كبيرة على المساهمة في مشروعات وطنهم، ونحن في شركة تنمية الريف المصري الجديد نعمل على توفير كافة السبل والتسهيلات لهم لتيسير عملية الاستثمار، بدءا من إتاحة الأراضي الزراعية، وصولا إلى توفير الدعمين الفني واللوجستي اللازمين في كافة مراحل المشروع".

يشار إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تعد حاليا مجموعة من المبادارات الأخرى التي من المقرر الإعلان عنها وطرحها قريبا على المصريين المقيمين بالخارج لإشراكهم بمزيد من فرص المشروعات والاستثمارات في مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.