شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تأتي هذه الجريم الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية، اختراق الهدنة المعلن عنها، وكذلك التملص من الدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع الفصائل الفلسطينية

من ناحية أخرى، استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين لم تُعرف هويتاهما بعد، برصاص الاحتلال في حيين من مدينة جنين.

وارتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة بعد استشهاد المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وحاصرت منزلاً فيه، كما حاصر جنود الاحتلال موقعاً في شارع حيفا غرب المدينة، وأخلت قوات الاحتلال بناية "الأديب" السكنية في حي خلة الصوحة بمدينة جنين، بعد إجبار سكانها على الخروج وإظهار هوياتهم، واحتجزتهم وحققت معهم ميدانياً، كما دمرت عددا من محتويات الشقق السكنية.