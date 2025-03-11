شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحبط جلب مخدرات بـقيمة 41,5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة " نصف طن حشيش – 50 كيلو جرام هيدرو " – طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 41,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.