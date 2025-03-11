شكرا لقرائتكم خبر عن عامل مشرحة أسوان أقام حفلات شرب خمور بجوار الجثث..المحكمة تتسلم ملف القضية والان مع تفاصيل الخبر

تسلمت المحكمة التأديبية، ملف قضية عامل مشرحة أسوان السابق وآخرين معه، والمتهم فيها بممارسة أعمال شاذة داخل المشرحة، من خلال إقامة حفلات داخل المشرحة لشرب الخمور والكحول وسرقة المتوفين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين.

حفلات ليلية وخمور داخل مشرحة أسوان

تفاصيل مرعبة كشفتها تحقيقات النيابة الإدارية قبل إحالة ملف القضية الى المحكمة التأديبية لتوقيع العقاب التأديبي على المتهم ومنها:

1- تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث.

2- سرقة حلق ذهبى من جثة سيدة متوفية مجهولة الهوية.

3- السماح للمواطنين بالدخول للمشرحة ورؤية الجثث دون تصريح.

4- تغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين فى جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.

5- طلب من إحدى متطوعة في المشرحة بحقن جثة سيدة بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين".

6- سمح لسيدات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين.

7- اقام مع اثنين من أصدقائه من غير العاملين بالمشرحة باقامة حفل ليلى داخل المشرحة لتعاطى المشروبات الكحولية والخمور.

تقاضى أموال مقابل الغُسل والتكفين

كما شملت قائمة الاتهام كلًا من عامل الخدمات المعاونة الحالي، واثنين من المشرفين عليها السابق والحالي، وذلك حيال ما ثبت في حقهم من مخالفاتٍ تمثلت في:

1- المحال الثاني "عامل المشرحة الحالي": قام بتحصيل مبلغ مالي من ذوي أحد المتوفين بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل.

2- المحال الثالث "مشرف المشرحة السابق": قام بتوجيه عمال الأمن بالمشرحة بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين واستولى على بعض منها بالمخالفة للقانون.

3- المحال الرابع "مشرف المشرحة الحالي": قام بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين منها بالمخالفة للقانون.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة الإدارية بأسوان قد تلقت بلاغ من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المتهم الأول عامل المشرحة السابق لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى، وتم مباشرة التحقيق واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة.

كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان تم الموافقة على إحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة.