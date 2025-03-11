شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.

وأسفرت الحملات الأمنية من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.