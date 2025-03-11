شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام والثقافة بالنواب: دراما المتحدة اعادت التفاف الأسرة أمام الشاشة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن دراما المتحدة ل 2025 تشهد تنوع كبير ولافت هذا العام ويتوقع أن تحظى بأكبر قدر من المشاهدة خلال العام، منوها بأنها نجحت فى استعادة التفاف الأسرة المصرية والعربية حول الشاشة المصرية، وتحسين الحالة المزاجية للمواطن المصري والعربى ورفع الحالة المعنوية بأعمال ترفيهة وخفيفة، خاصة وأن ما يدور بالمنطقة يبث روح الإحباط والتوتر الدائم.

ووجه وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تبذله من جهد كبير ومحوري لدعم صناعة الدراما المصرية وتعزيز مكانتها في المنطقة، وهو ما يرسخ قوة الشركة المتحدة وقدرتها على التعامل والإنتاج في الظروف الصعبة، مثمنا قدرتهم على التعامل في الظروف الحالية ودورها في إدخال البهجة على نفوس المصريين والعرب، ونتوقع المزيد منها دائما على مستوى الدراما والصحافة والوعي والإعلام.

ولفت إلى أن المتحدة تحرص على تقديم وجبة درامية متنوعة تخدم أهداف المجتمع المصري والعربي، لتكون بمثابة صحوة للفن المصري وتعزيز القوة الناعمة المصرية بالمنطقة والإقليم، من أجل خدمة للمشاهد المصري والعربي والذي يعد قوة لا يمكن الاستهانة بها، معتبرا أن دراما رمضان تشكل فرصة في التوعية والمتعة، و"الترويح عن النفس" ونحن في أمس الحاجة لتقديم موضوعات خفيفة الظل وسط التوترات الراهنة للخروج عن إطارها.



وقال إن دراما رمضان راعت الأذواق المختلفة لجميع الشرائح، خاصة مع التعاون الذي حرصت عليه الشركة المتحدة مع مؤسسات مصرية وعربية، مشددا أنه مازالت مصر هي الشاشة الموجودة على كل القنوات العربيةوالممثل المصري هو الأكثر رواجا بين المشاهدين، لتقدم في ذلك مزيج متنوع يعبر عن مسلسل رمضاني مناسب للأسرة العربية.



ولفت إلى أن جهود الشركة المتحدة جعلت القوة الناعمة المصرية حاضرة بكل تفاصيلها، لنكون أمام منظومة كاملة تقودها الشركة المتحدة جعلتنا قادرين على تقديم كل هذا الكم من الاعمال، معتبرا أنه عاد الزخم مرة آخرى للقوة الناعمة وتلك الصناعة المصرية المهمة في المنطقة لتعود من جديد الروح الرمضانية بالمشاهدة العالية للأعمال.