شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: البابا فرانسيس لم يعد فى خطر لكنه سيظل بالمستشفى لعدة أيام أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفاتيكان أن البابا فرانسيس لم يعد فى خطر بسبب الالتهاب الرئوى الثنائى الذى أصيب به منذ 26 يوما ، ولكن الأطباء قرروا إبقاؤه فى المستشفى لعدة أيام آخرى للاستكمال العلاج.

أمضى البابا فرنسيس ليلة هادئة واستيقظ حوالي الساعة الثامنة صباحا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للفاتيكان اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أفاد أحدث تقرير طبي عن مزيد من التحسن في حالته السريرية ورفع الأطباء التشخيص المتحفظ.

وقال الأطباء إن البابا البالغ من العمر 88 عاما لا يزال مستقرا وأظهر تحسنا ملموسا في الأيام الأخيرة، كما تبين من فحوص الدم والاستجابات الإيجابية للعلاجات الدوائية، وفقا لموقع الفاتيكان نيوز.

وقال الفاتيكان إن الأطباء رفعوا تشخيصهم "المتحفظ" السابق، وهو ما يعني أنهم قرروا أنه لم يعد في خطر وشيك نتيجة للعدوى التنفسية الأصلية التي أصيب بها في 14 فبراير، ومع ذلك، ونظرا لتعقيد الصورة السريرية والحالة المعدية الهامة التي ظهرت عند القبول، فسيكون من الضروري مواصلة العلاج الدوائي الطبي في المستشفى لمدة أيام إضافية"، بحسب بيان الفاتيكان.

البابا فرانسيس يواصل العلاج بالمستشفى ويعرب عن تضامنه مع متضرري فيضانات الأرجنتين

واستأنف فرانسيس أيضًا علاجه الطبيعي والتنفسي في مستشفى جيميلي، واستراح وصلى بين الجلسات. وكان البابا يستخدم أنبوب أنفي للحصول على أكسجين إضافي لمساعدته على التنفس أثناء النهار وقناع تهوية ميكانيكية غير جراحية ليلا.

وأعرب البابا وهو فى المستشفى عن قربه من المتضررين من الفيضانات في باهيا بلانكا في الأرجنتين، وطلب البابا الراحة للضحايا والذين يعانون في هذه اللحظات من الألم وعدم اليقين، في برقية أرسلها إلى أسقف المدينة، كارلوس ألفونسو أزبيروز.

وجاء في البرقية: "لقد أحزنني أن أعلم بالكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة باهيا بلانكا، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا والأضرار المادية، وأقدم صلواتي الحارة من أجل الراحة الأبدية للصخايا ، كما أود أن أعرب عن قربي الروحي من السكان بالكامل".

وعلى الرغم من التحسن، ونظرا لتعقيد الصورة السريرية والحالة المعدية الهامة التي ظهرت وقت القبول، "فسيكون من الضروري مواصلة العلاج الدوائي الطبي في المستشفى لبضعة أيام أخرى".



