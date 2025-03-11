شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يبدأ إجراءات خروجه من الحبس والاستعلام عن قضايا أخرى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ سعد الصغير المطرب الشعبي بعد قليل، إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد انتهاء فترة العقوبة التي قضاها، داخل محبسه لمدة 6 أشهر، في قضية حيازة وتعاطى المخدرات.

وأجرى الخليج 365، بثا مباشرا من أمام قسم شرطة النزهة بمصر الجديدة، الذى من المقرر إحضار سعد الصغير من محبسه الى هذه القسم لإنهاء الإجراءات.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالاستعلام عن سعد الصغير عما إذا كان متهما على ذمة قضايا أخرى من عدمه قبل اخلاء سبيله رسميا.

تفاصيل محاكمة سعد الصغير

- ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج.

- في 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية.

- أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.

- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

- في 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.

- استأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.

- قضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.