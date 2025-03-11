شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 29 ولا 30 يوما.. الحسابات الفلكية تكشف موعد آخر أيام الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

رمضان 29 ولا 30 يوما، سؤال يشغل بال الكثيرين تزامنا مع انتهاء أول عشر أيام من شهر رمضان 2025، وردا على هذا التساؤل، كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان 2025، أن شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).

وبدأ شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما ، واخر أيامه 29 مارس 2025.

ووفقا لـ امساكية شهر رمضان 2025، أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، واخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و 12 دقيقة.