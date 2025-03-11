شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة، وجاءت صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الآباء الأساقفة يحيط بهم الكهنة الجدد عقب رسامتهم بيد قداسته أواخر الشهر الماضى للخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية وأمريكا.

واشتملت المجلة على عدة من المقالات، فجاءت الافتتاحية، "التدبير الكنسي"، وللأنبا تكلا "دروس من الابن الضال"، وللأنبا مكاريوس "التوبة والفرح"، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

جدير بالذكر، أن تأسيس المجلة يعود إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإبراشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.