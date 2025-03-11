شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يكشف باليوم والتاريخ موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عيد الفطر المبارك 2025 ، وذلك بعد مرور أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك، ووفقا لـ الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( أول أيام عيد الفطر المبارك).

ووفقا لمعهد الفلك، يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).



الإجازات الرسمية فى مصر 2025:

وتعتبر إجازة عيد الفطر المبارك هى أول الإجازات الرسمية المرتقبة ، حيث من المقرر أن تبدأ الأحد 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلى قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة:

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة



