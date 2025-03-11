شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح تسويات ودية واسترداد حقوق عمال بشركات خاصة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل، اليوم، الثلاثاء، تقريرا حول أنشطة المديريات بالمحافظات، وجاء به:

1- القاهرة ..

تفقد السيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالمتابعة المستمرة لمراكز التدريب المهني، من أجل توفير بيئة تدريب مناسبة لتنمية مهارات الشباب وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتماشيًا مع مبادرة مهنتك مستقبلك والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وخلال الجولة تفقد مدير المديرية الورش الموجودة بالمركز وهي ورش (الطاقة الشمسية، اللحام، ميكانيكا سيارات، صيانة محمول، الخياطة والتفصيل، معمل اللغات والحاسب الآلي)، كما اجتمع مع العاملين بالمركز واستمع إلى مشاكلهم وتحدياتهم مع تقديم رؤيتهم لمواجهة تلك التحديات.

2- الجيزة..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة توعوية عن السلامة والصحة المهنية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة وسط الجيزة، وذلك للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية بالدقي، حيث تناولت موضوعات (أهداف السلامة والصحة المهنية مخاطر بيئة العمل والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها وكيفية التعامل معها)، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وحاضرت فيها الدكتورة أسماء كمال الخولي مفتش مكتب وسط الجيزة.

كما نفذت المديرية ندوة عن السلامة والصحة المهنية بمحطة معالجة مياه الصرف زنين، بحضور 25 عامل من العاملين بالمحطة، وتناولت مخاطر بيئة العمل والعمل داخل الأماكن المغلقة، وحاضر فيها الكيميائي محمد عبد الرازق مدير مكتب الجنوب وبولاق.

وأوضح محمد رمضان مدير المديرية، أن الندوتين تأتيان ضمن جهود الوزارة وأنشطة المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

3- بورسعيد..

شهدت المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل بمحافظة بورسعيد والمهندسة رشا شريف مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد ، ختام فاعليات البرنامج التدريبي الثاني للموارد البشرية لمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، بقاعة مصطفى كامل بديوان عام المحافظة، بحضور عدد 65 من مسؤولي الموارد البشرية بأكثر من 50 شركة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

وأشار عبد الونيس إلى توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتنظيم مثل تلك البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية الوعي بالتشريعات الوطنية، وذلك من خلال تطلع الجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التوعية بتشريعات العمل والقوانين ذات الصلة، حيث يخدم البرنامج الآلاف من العمال والعاملات في شركات القطاع الخاص ببورسعيد، في إطار تعزيز كفاءة العامل المصري من خلال تطوير مهاراته وقدراته مما يجعله قادراً على مواجهة التحديات والمشاركة الفعالة في التنمية، وتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.

كما نجحت مديرية العمل ببورسعيد في تسوية مستحقات عدد من العمال، مع مسئولي شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العمال بشكاوى رسمية لمكتب علاقات العمل بالمديرية، حيث تم استرداد حقوق العمال من الشركات وتسوية مستحقاتهن المالية، في حضور الممثلين القانونيين لهذه الشركات.

وأشار عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، إلى توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتفعيل دور مكاتب علاقات العمل في التوصل لحلول أي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، في إطار اهتمام الوزارة باستقرار علاقات العمل التي تعتبر من الوسائل المؤثرة والفعالة في زيادة الإنتاج و العودة بالنفع على الاقتصاد القومي لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

4- الوادى الجديد..

قامت وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل السلامة المهنية بالخارجة، بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل، من أجل شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام وزارة العمل بحماية العمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن خطة وزارة العمل.

كما تابعت المديرية تنفيذ الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى القصر بالداخلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لعدد، وذلك لعدد 10 متدربات، ضمن خطة المديرية لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا تمشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.وفي سياق آخر نظمت المديرية ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية لطلاب أعمال الفندقية (التعليم المزدوج) والذين يتلقون تدريبهم بفندق بيراميدز سكريت للسياحة العلاجية بالخارجة بالتنسيق مع إدارة التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وبمشاركة بعض العاملين والإداريين بالقرية السياحية.

5- المنوفية..

قام عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية بزيارة لمركز تنمية المرأة الجديد بالباجور لمتابعة الاستعدادات النهائية والتجهيزات لبدء التشغيل التجريبي للمركز، وذلك بناءً على البروتوكول الموقع بين المديرية والمحافظة ومؤسسة سفراء الخير لإنشاء المركز تحت شعار " كوني منتجة " لتعزيز دور المرأة باعتبارها شريكاً فعالاً في مجالات التنمية.

وقال مدير المديرية، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة، وتوفير التدريب المهني المجاني علي مجموعة من الحرف (الخياطة، الصناعة الغذائية، فن الأركت، زراعة الأسطح، الطباعة علي الأواني والمنسوجات)، فضلاً عن نشر الوعي لدى السيدات بقضايا المرأة، وكذا ربط التدريب المهني بالتشغيل وتدريب المرأة علي ريادة الأعمال والتسعير وتسويق المنتجات بالمجان.



6- القليوبية..

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بمركز صحة شبين القناطر بالقليوبية بحضور 10 موظفين من العاملين بالمركز، وذلك في إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة العمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت، والحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها، من أجل الحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية أن الندوتين تضمنتا عدد المحاور وهي (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الأرواح والمنشآت من الحوادث، إلى جانب تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل، والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، فضلا عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، كما تم عرض نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية).



7- الدقهلية..

نظمت منطقة عمل ميت غمر وإدارة مركز التدريب المهني بميت غمر التابع لمديرية العمل بالدقهلية، الاختبارات النهائية لدورات التدريب المهني على المشغولات اليدوية للفتيات (الهاند ميد) والتي تم تنفيذها من خلال إدارة بحوث العمالة وإدارة التدريب بالمديري لعدد 17 من الفتيات، واللاتي تم تدريبهن لمدة 45 يوم على المشغولات اليدوية بإجمالي 150 ساعة تدريبية، ما بين محاضرات نظرية وتدريبات عملية مع توفير جميع المواد الخام اللازمة للتدريب.

وقام أحمد رجائي مدير المديرية بتسليمهم الشهادات المعتمدة من مديرية العمل لجميع المتدربات بعد اجتياز الامتحانات النظرية والعملية، تمهيدًا لدخولهم سوق العمل.

8 – أسوان..

شاركت مديرية العمل بمحافظة أسوان، في فعاليات مبادرة أنت أقوى من المخدرات، والتي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لاستهداف العاملين بعدد من شركات القطاع العام والأعمال بمركز ادفو، لرفع الوعي الصحي لديهم والتوعية بمخاطر الإدمان وأثرها علي العامل صحيا وظيفيا واجتماعيا.

وأفادت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مدير المديرية، أن تلك المشاركات الفعالة لمديرية العمل بمثل هذه الورش تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بقضايا المجتمع المصري وخاصة العمالة المصرية وكيفية الحفاظ عليها ضد المخاطر ومنها الإدمان، حيث تناولت المبادرة أهم ما ورد بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الوظائف والاستمرار فيها وتأثير تعاطي المواد المخدرة على العامل والتي تؤدي به في نهاية الأمر إلي الفصل النهائي من العمل.

9- المنيا..

قامت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، بالتوجه إلى مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة لمتابعة الاختبارات التي يتم تنفيذها بالمركز، مشيرة إلى أن الدورات تشمل، دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، دورة صيانة محمول بإجمالى 24 متدرب ومتدربة.

كما توجهت مديرة المديرية إلى العربة المتنقلة بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، لمتابعة الاختبارات الجاري تنفيذها لعدد (2) دورة تدريبية على التفصيل والخياطة بإجمالي 25 متدربة، حيث عقدت الاختبارات النظرية بقاعة الوحدة المحلية تحت إشراف أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة وعماد حمدي مدير مركز التدريب.