شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. تحذيرات من ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-3-2025، وذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-3-2025 ، كما يلى :

استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة.

طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد.

طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.