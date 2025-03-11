شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن بعد قليل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالثلاثاء، 11 مارس 2025 10:31 ص
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة بعد قليل.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 ، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025
وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :
- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم
- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان
- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )
**الفئات المسموح لها بآداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم
- الطلاب الراسبوع بالصف الثالث الثانوي ولم يتنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونا
- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم اسقاط قيدهم
عدد مرات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة ( 4 أعوام ) طبقا للقانون 20 لسنة 2012 مادة رقم 28 والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 مادة رقم 20 والقرار الوزاري 138 لسنة 2024 المادة العاشرة
بالنسبة للطلاب المنتظمين :يجوز لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل
بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم للامتحان 4 أعوام على نظام المنازل
بالنسبة لجميع الطلاب :لا يجوز للطالب الراسب التقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط
- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها
- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها
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