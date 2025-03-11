شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن بعد قليل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة بعد قليل.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025 ، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025

وأعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الجديد :

- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024 / 2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة او الرياضية التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012 / 2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان

- الطلاب الذين تم اسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنزيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته ( ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما )

**الفئات المسموح لها بآداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم

- الطلاب الراسبوع بالصف الثالث الثانوي ولم يتنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونا

- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم اسقاط قيدهم



عدد مرات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة ( 4 أعوام ) طبقا للقانون 20 لسنة 2012 مادة رقم 28 والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 مادة رقم 20 والقرار الوزاري 138 لسنة 2024 المادة العاشرة

بالنسبة للطلاب المنتظمين :يجوز لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل

بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم للامتحان 4 أعوام على نظام المنازل

بالنسبة لجميع الطلاب :لا يجوز للطالب الراسب التقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط

- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها

- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها