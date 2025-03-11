شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد على الدور المؤثر لوسائل الإعلام فى التوعية بالتحديات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، على الدور المؤثر الذي تلعبه وسائل الإعلام فى التوعية بالتحديات الخارجية التى تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتشكيل الثقافة السياسية لدى المواطنين، فى ظل تطورات إقليمية شديدة الاضطراب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع مسئولي الهيئات الإعلامية الوطنية وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين بمقر وزارة الخارجية.

واستعرض الوزير عبد العاطي ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي من كافة الاتجاهات، مشيرا في هذا السياق إلى التمسك بالحفاظ على ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية المصرية في ظل الاضطرابات الإقليمية المتلاحقة، مشددا على التزام مصر بتطبيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي.

وتناول الوزير عبد العاطي باستفاضة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أبرز مُخرجات القمة العربية الأخيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لحشد التأييد للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

كما تطرق إلى محددات الموقف المصري إزاء التطورات في سوريا والسودان وليبيا والقرن الإفريقي، فضلا عن تناول الأمن المائي المصري..كما شهد اللقاء نقاشا موسعا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.