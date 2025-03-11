شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوى تهدى إذاعة القرآن الكريم 25 حفلة لتلاوات نادرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم.



وأهدت أسرة الشيخ المنشاوى الهيئة عدداً من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير علىمدى عقود من التلاوة وذلك لبثها لأول مرة فى إذاعة القرآن الكريم.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام أعلنت انه فيما يتعلق بخريطه التلاوة لإذاعة القرآن الكريم، فسوف يستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم إلى (18) تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة، كما سيستمع إلي تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام 1934 ، لم تتم إذاعتها من قبل، وتذيعها إذاعة القرآن الكريم بعد 91 عاماً من تسجيلها.

وسوف تبث إذاعة القرآن الكريم أيضاً تلاوات نادرة لم تدع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمى.