شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تؤكد أهمية تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى على أهمية تنفيذ ومتابعة التكليفات الرئاسية بالعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومى المصرى، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده وزير الخارجية مع مساعدي وزير الخارجية بالقطاعات الجغرافية والفنية ومديري الإدارات المختلفة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوزارة والاستماع إلى التقديرات بشأن القضايا والملفات المختلفة.

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود النشطة للقطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويسهم في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية مع الالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة.

وشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواصلة نشاط السفارات المصرية بالخارج في تعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري لاسيما على ضوء الخطوات والإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار بمصر.

وعلى جانب آخر، تناول وزير الخارجية الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لدعم المواطنين المصريين بالخارج، مشددا على التوجيهات الرئاسية بتقديم أقصى درجات العناية والرعاية وأفضل مستوى من الخدمات للمصريين في الخارج، والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في الخدمات القنصلية.

وتطرق الوزير عبد العاطي، في حديثه، إلى الأزمات الإقليمية المختلفة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية..متناولا التحركات الجارية في المحافل الدولية لحشد الدعم المالي والسياسي لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار في غزة والترويج لها دولياً بعد اعتمادها عربياً وإسلامياً، فضلا عن مواصلة التعامل مع الأزمات الإقليمية المتلاحقة والدفع نحو الحلول السياسية لها ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها.