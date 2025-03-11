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وزارة الصحة تكشف 4 نصائح هامة لمرضى الحساسية أثناء أداء العمرة

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  • وزارة الصحة تكشف 4 نصائح هامة لمرضى الحساسية أثناء أداء العمرة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 11 مارس 2025 09:47 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان 4 نصائح يجب أن يتبعها مرضى الحساسية أثناء أداء العمرة في رمضان والتى تشمل :-

- ارتداء الكمامة
- تجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس
- تجنب الأطعمة والأماكن التى تثير الحساسية
- تجنب التعرض للأماكن المزدحمة

 


نصائح هامة لمرضى الحساسية أثناء أداء العمرة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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