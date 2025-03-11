شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم.. استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تلك الفترة على الاستعداد بشكل جيد لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تنطلق بداية من مايو المقبل لشهادة الدبلومات الفنية و14 يونيو للثانوية العامة حيث تواصل الوزارة العمل على دراسة مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى أكثر من مكان بحيث لا يتم تخصيص المدارس فقط كلجان امتحانية ولكن اختيار أماكن بديلة أخرى كمقار للجان الامتحانية من بينها الجامعات، كما تعمل الوزارة على تجهيز جداول امتحانات الثانوية العامة 2025 تمهيدا لإعلانها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأيضا تجهيز المواصفة الامتحانية فى كل مادة تمهيداً لاعلانها للطلاب لمعرفة عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات فى كل مادة.

وتواصل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى العمل على تجهيز كافة الأمور اللوجستية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية حيث يتم اختيار رؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة والأعضاء العاملين بها وتجهيز الأسئلة كما تم السماح للطلاب بتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إضافة إلى تحديد اللجان الامتحانية وأرقام الجلوس وتجهيز جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب والتخصصات المختلفة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 14 يونيو المقبل ، فيما تبدأ الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 22 مايو وتستمر حتى 14 يونيو 2025.