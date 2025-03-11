شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للحوامل عن المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح الهامة للحامل عن المكملات الغذائية

وقالت وزارة الصحة والسكان : غذاء صحي متوازن مع مكملات غذائية مناسبة من اجل حياة صحية سعيدة

فوليك أسيد-

ينبغي على جميع النساء منذ بداية محاولة الحمل حتى الاسبوع الثاني عشر من الحمل تناول مكملات حمض الفوليك بعد وجبة الغذاء (400) ميكروجرام من حمض الفوليك يوميا والمتابعة مع الطبيب او الصيدلي.

- الحديد :-

لتحقيق المقدار اليومي الموصى به RDA من عنصر الحديد للمراة الحامل ينصح بمكملات من الحديد بما لا يقل عن 28 مجم من الحديد العنصري وتعطى يوميا من النصف الثاني من الحمل مع المتابعة من الطبيب او الصيدلي.

مكملات الكالسيوم:-

لتحقيق المقدار اليومي الموصى به RDA من عنصر الكالسيوم للمراة الحامل الثلث الاخير من الحمل ينصح بمكملات من الكالسيوم بمقدار 1200 مجم مرة واحدة يوميا مع المتابعة من الطبيب او الصيدلي