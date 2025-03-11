شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض جهود الهلال الأحمر المصرى للأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، "كيت فوربس" رئيسة الاتحاد الدولى لـ جمعيات الصليب والهلال الأحمر، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأميرة تاج مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وزيرة التضامن تستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

وشهد اللقاء استعراض جهود الهلال الأحمر المصرى إزاء الأوضاع فى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، حيث وجهت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على الجهود المبذولة من جانب الهلال الأحمر المصرى فى تلك الأزمة، خاصة أن الوضع فى القطاع يزداد سوءا.



جانب من الاجتماع

وأوضحت أن تضافر جهود الهلال الأحمر المصرى مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد ساهم فى حشد الجهود لدعم قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدة أهمية استمرار دعم الهلال الأحمر المصري في أداء دوره الإنسانى كجهاز مساند للسلطات المصرية محليا تجاه المجتمع المصري وإقليميا نحو دول الجوار، فضلا عن أهمية دعم جهود المتطوعين والتطوع، مشددة على أنها عملت فى مجال التطوع منذ 44 عاما فى الولايات المتحدة، ومشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر يتعاون مع 191 جمعية هلال أحمر وصليب أحمر على مستوى العالم تضم 16 مليون متطوع.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي رأي رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر فيما يقدمه الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصرى يعد بمثابة الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية الدولية وفق المهام المفوضة إليه ،كما أن الهلال الأحمر المصرى لديه 35 ألف متطوع معظمهم من الشباب.



جانب من اللقاء

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن قطاع غزة والسودان بل والمنطقة العربية باتت تشهد تحديات إنسانية قوية،مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة هي مساعدات مصرية وطنية، حيث حشد المجتمع المدني المصري كما هائلا من المساعدات من كافة المحافظات المصرية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل على تعبئة المساعدات لقطاع غزة، وينبغي أيضا على المانحين أن يرسلوا حصتهم من المساعدات ، خاصة مع المعاناة المتزايدة للأطفال والسيدات في قطاع غزة.

كما تطرق الحديث إلى المصابين الفلسطينيين والمرافقين لهم الذين استقبلتهم مصر منذ اندلاع الأزمة ومعظمهم من الأطفال ويحتاجون الدعم الطبي والنفسي والإنساني .

واختتم اللقاء بتأكيد استمرار التعاون والتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات الإنسانية والإغاثية التي تشهدها المنطقة.



