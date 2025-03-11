شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة للمطارات: تحرير محضر بالمشادة بين مسافره وموظف بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه أثناء إنهاء إحدى المسافرات إجراءات سفرها بكاونترات التسجيل للرحلات بمطار القاهرة الدولى، وذلك على متن احدى الرحلات التابعة لشركة طيران أجنبية، وقعت مشادة كلامية بينها وبين ضابط حركة تابع لشركة الطيران.

تطور الموقف وقامت المسافرة بالاعتداء على الموظف بالضرب والإهانة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشابك بين الطرفين.

وعلى الفور، قامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحويل الطرفين إلى مكتب مفتش مباحث المطار، وحررت شرطة السياحة محضرًا رسميًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت إدارة المطار تعاونها الكامل مع الجهات الأمنية المختصة في متابعة تفاصيل الواقعة والتعامل معها وفق الأطر القانونية. كما إنها تشدد على التزامها بتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المسافرين والعاملين، مع اتخاذ كافة التدابير التى تضمن أعلى معايير الانضباط والسلامة داخل المطار.