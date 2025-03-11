شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. تعرف على إنجازات البابا شنودة للكنيسة والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإحياء ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، والذي تنيح في 17 مارس 2012، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الروحي والوطني، امتدت لأكثر من 40 عامًا على رأس الكنيسة القبطية.

وفي التقرير التالي ننشر إنجازات البابا شنودة في الكنيسة والمجتمع:

خلال خمسين عامًا من قيادة البابا شنودة للكنيسة، قام قداسته بعدد من الإنجازات، أبرزها:

- العمل على نهضة الكنيسة القبطية من خلال إنشاء العديد من الإيبارشيات داخل مصر وخارجها.

- توسيع الخدمة القبطية عالميًا، من خلال تأسيس إيبارشيات في أوروبا وأمريكا وأستراليا وأفريقيا، إلى جانب رسامة أول بطريرك لإريتريا عام 1998.

- تطوير المؤسسات التعليمية الكنسية، حيث أسس معهد الرعاية والتربية (1974)، ومعهد الكتاب المقدس، وأسقفية الكرازة.

- إصدار لوائح الكنيسة الحديثة، مثل لائحة المجمع المقدس (1985) ولائحة المكرسات (1991).

- إطلاق القنوات الفضائية القبطية، مثل قناة أغابي (2005)، CTV (2007)، لوجوس (2010)، ومار مرقس (2011).

- تجديد الكنائس وإنشاء المقر البابوي بمنطقة الأنبا رويس بالعباسية.

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث يوم 17 مارس المقبل، إذ تُقام القداسات والعظات الروحية في الكنائس والأديرة، ويستذكر الأقباط مسيرته الحافلة بالعطاء، وحكمته التي قادت الكنيسة في أصعب الفترات.