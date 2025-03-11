شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام القاهرة تطلق حملة "سهلها" لتعزيز الوعي بالتكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة رائدة نحو تعزيز الثقافة المالية الرقمية، أطلق طلاب من كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان بـ جامعة القاهرة، حملة "سهلها"، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وتعزيز الشمول المالي.

جاءت المبادرة بعد أبحاث ميدانية أكدت وجود فجوة كبيرة في الوعي بالتكنولوجيا المالية في مصر، حيث يعتمد العديد من الأشخاص على وسائل الدفع الإلكتروني دون فهم عميق لها.

وتسعى الحملة إلى تبسيط المفاهيم المالية وتقديمها بأسلوب سهل وواضح لكافة الفئات. وشهدت الحملة مشاركة فعالة في عدة فعاليات جماهيرية مثل Egypt Career Summit ومنصات أخرى، حيث تفاعل الفريق مع الجمهور لتعريفهم بأهمية التكنولوجيا المالية وفوائدها في المعاملات اليومية.

وحظيت "سهلها" بدعم من مؤسسات مالية بارزة مثل Contact، Souhoola، Yalla Super App، PayMint، وغيرها، مما يعكس اهتمام القطاع المالي بتوعية الأفراد وتمكينهم من استخدام الحلول الرقمية بأمان وكفاءة.

وبحسب استبيان أجرته الحملة، فإن 78% من المشاركين يعتقدون أن التكنولوجيا المالية قد تحل محل الخدمات المصرفية التقليدية في المستقبل، فيما يرى 96.3% أنها يمكن أن تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية لغير المتعاملين مع البنوك.

وتأتي الحملة في إطار دعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تسعى إلى تمكين الأفراد من استخدام الحلول المالية الحديثة بطرق آمنة وفعالة، بما يسهم في تحقيق اقتصاد رقمي مستدام.

تهدف حمله"سهلها" لتغيير ثقافة المجتمع وتعزيز الثقة بالتكنولوجيا المالية كأداة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، ما يعكس الدور الريادي للشباب في بناء مستقبل مالي أكثر كفاءة وأمانًا.