شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على مرضى الكبد تجنب المشروبات الغازية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن المشروبات الغازية بكل أنواعها ممنوعة في رمضان على مرضى الكبد لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات وحمض الفسفوريك.

وكشفت وزارة الصحة عن الأسباب التى تجعل تناول المياه الغازية خطرا على مريض الكبد

1. ارتفاع نسبة السكريات: معظم المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يرهق الكبد، خاصة إذا كان يعاني من تليف أو دهون على الكبد.

2. تراكم الدهون: الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية يتحول بسرعة إلى دهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

3. زيادة الانتفاخ وعسر الهضم: الكربونات في المياه الغازية تسبب انتفاخات وتؤثر على عملية الهضم، وهذا قد يزيد الضغط على الكبد، خاصة بعد الإفطار.

4. التأثير السلبي على امتصاص المعادن: الكبد المريض يحتاج إلى تغذية متوازنة، والمياه الغازية تقلل امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يؤثر على صحة المريض بشكل عام.

5. زيادة خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين: مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الكبد وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكري.