شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع عقب إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

‫تنطلق النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع 12 أبريل المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي وعقب اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة اكبر مساحة للعارضين، بالإضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض، مشيرا إلى اقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

أضاف إبراهيم أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" تشارك في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته القادمة مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

جدير بالذكر أنه تم تجديد جميع الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية بالمتحف الزراعى بالإنترلوك ولأول مرة بمساحات كبيرة حتى تسهل دخول وخروج العارضين والزائرين.