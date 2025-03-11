شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعى لشقة؟.. شركة الجيزة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لشقة، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لشقة، تشمل: صورة عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال الكهرباء الخاص بالشقة، وإيصال المياه الخاص بالعقار، إلى جانب حضور مالك الشقة شخصيًا.

وأوضحت أن في حال الرغبة في توصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا: (صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان، وإيصال كهرباء حديث، وأحد السكان للتوقيع على العقد، وأخذ الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك).

وأشارت الشركة، إلى أن فى حالة الرغبة فى استبدال وصلة مياه، يتم تقديم طلب بذلك متضمنًا الأوراق والمستندات الآتية: رخصة المبانى، وإيصال المياه الخاص بالعقار، وتقديم الطلب من خلال صاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التى تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة فى استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائي.