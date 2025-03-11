شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: لا عودة لبرودة الطقس قبل أسبوعين على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن طقس أول برمهات يشهد ارتفاع الحرارة نهارا ودافئ نسبى لحرارة الليل فجرا مع هبات رياح عالية على فترات متقطعة وشبورة متوسطة على مدن القناة وسيناء.

وطالب فهيم بوقف رى القمح فى معظم المحافظات، مشيرًا إلى يمكن الرى للضرورة القصوى فى فترة ما بعد الفجر وسرعة تصفية المياه وإجراء الرش لكل المحاصيل فى الفترة الصباحية فقط والانتهاء من الرش قبل الظهر.

وأضاف فهيم أنه يمكن البدأ فى زراعة العروة الجديدة وشتل الخضر والفاكهة وتطعيم الفاكهة رفع البلاستيك نهائيا لأنه لا عودة للبرودة الا بعد اسبوعين على الأقل.

وأشار فهيم إلى أن الأجواء مناسبة للآفات المزعجة مثل المنّ والتربس والاكاروسات وأمراض الشتاء الدافئ مثل الاستيمفيليوم واللطعة الارجوانية على البصل والتوم والبياض الدقيقة على المانجو وكتير من المحاصيل، لذلك يجب لتعامل معها بجدية كبيرة.