شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني توزع كراتين مواد غذائية بالشرقية والغربية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، قامت جمعية الأورمان بتوزيع كراتين المواد الغذائية على 1000 أسرة فى قرى محافظة الشرقية، وشملت عملية التوزيع قرى "بني حسن"، "بني منصور"، و"قصاصين الأزهار" في مركز أولاد صقر، حيث تم تقديم المساعدات الغذائية للأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

كما واصلت جمعية الأورمان نشاطاتها في محافظة الغربية، حيث استفادت 6000 أسرة من التوزيع في عدة مناطق شملت "مركز المحلة"، "مركز قطور"، و"مركز كفر الزيات". تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الجمعية المتواصل لتخفيف معاناة الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز التضامن الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.

تسعى مؤسسات التحالف الوطني دائمًا إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المتعففة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية التي تشمل توزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الضرورية.

