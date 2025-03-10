شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغى حالة الصمت ويعلن التأهب على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الاثنين إلغاء الصمت للجنود والضباط (الصمت هو وقت محدد من الحرية)، وعادة ما يكون خلال العطلات عندما يكون العديد من الجنود والقادة في إجازة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه "ليس من نية الجيش الإسرائيلي العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، عندما كان بأكمله صامتا، في خطوة -كدرس من السابع من أكتوبر- والهدف هو أن يكون جيش الدفاع الإسرائيلي في حالة تأهب طوال العام".

وفي حديث مع هيئة القيادة العليا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زامير عن الخطوة الدراماتيكية قائلا: "لن يكون هناك مزيد من الصمت في جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيكون الجيش في حالة تأهب على مدار العام".

وستظل العطلات والإجازات التي يحصل عليها الجنود كما هي، ولا توجد نية لتغيير هذا.