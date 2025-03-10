شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توفير سكن ملائم لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: توفير سكن ملائم لكل المصريين.. خطة إسرائيلية جديدة لاستئناف الحرب على غزة.. 5 شهداء و37 إصابة خلال 24 ساعة فى غزة.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للأسبوع المقبل



واقرأ أيضا..

خطة إسرائيلية جديدة لاستئناف الحرب على غزة.. 5 شهداء و37 إصابة خلال 24 ساعة فى غزة.. الاحتلال يقطع آخر خط كهرباء يزود محطة تحلية مياه فى القطاع.. وإسرائيل تصعد عمليات تدمير المنازل والتهجير بالضفة الغربية.. لجنة من "الخارجية" تجوب العالم لإقناع الدول بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة



توفير سكن ملائم لكل المصريين.. الرئيس السيسى يطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان المخصصة لللصريين بالخارج ويوجه بالعمل على سرعة تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالى.. وطرح 400 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للأسبوع المقبل.. مصادر: ترتيب المواد سيكون متوازنا لجميع الشعب ويراعى ترك فترة زمنية كافية قبل اختبار المواد الصعبة.. ووزير التعليم يكلف خالد عبد الحكم رئيسا للامتحانات



"النواب" يقر امتيازات استثنائية وحماية أوسع للمرأة فى قانون العمل





الأهلى والزمالك فى مهمة كسر الصيام عن الانتصارات بالدورى



