شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن عن مبادرة لتقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مطابخ ومراكز توزيع طعام فى منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

بدأت الجولة بمركز إطعام صناع الخير الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة جولدن فيو ويقدم 2000 وجبه يوميا، ثم انتقلت إلى مركز الإطعام إلى إحدى الجمعيات تنفذ الإطعام ويقدم 3000 وجبة يوميا.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى إعداد الوجبات وأشرفت على تجهيز أماكن الإطعام وتأكدت من جودة الطعام المقدم للأسر المستفيدة، وأشادت بالمتطوعين المشاركين فى التنظيم.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى عن إطلاق مبادرة "بيوت المحروسة"، والتى تستهدف تقديم 100 مليون وجبة إطعام فى رمضان، حيث تشمل وجبات الإفطار والسحور فى موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة الكوبونات والوجبات التى توزع على المنازل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أننا نعمل على إعلاء قيمة التكافل بين المصريين وتشجيع الجميع على لعب دور إيجابى فى المجتمع، كما ننسق بين مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم عقد اجتماعات عديدة قبل شهر رمضان المعظم لتنسيق الجهود وأماكن إقامة مناطق الإطعام وتوزيع الوجبات على الأسر وحشد التمويل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المبادرة تعتمد على حب ورغبة المصريين فى تعظيم الثواب فى رمضان وقيمة إفطار صائم فى رمضان،داعية كل الجمعيات والأفراد والمجموعات التى تقوم بعمل إطعام بالتواصل مع الوزارة والتنسيق مع المؤسسات المشاركة فى المبادرة لتعظيم الاستفادة من الجهود، مشيرة إلى أنه يتم دراسة تنظيم مسابقة أهل الخير لتكريم أفضل مؤسسة ومجموعة تنظم إطعام فى رمضان، وكذلك تكريم المتطوعين.



المتطوعين لإعداد وجبات الإفطار



جانب من تواجد الوزيرة مع فريق المتطوعين



وزيرة التضامن مع فريق المتطوعين



وزيرة التضامن مع المتطوعين



وصول وزيرة التضامن



مشاركة وزيرة التضامن



إعداد وزيرة التضامن الوجبات



وزيرة التضامن تعد الوجبات