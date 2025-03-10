شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع رمضان.. نجل الشهيد المنسى يختار الفائز بـ200 ألف جنيه في لعبة الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى عاشر حلقات البرنامج: "أنا تنازلت عن اختيار الكمبيوتر فى لعبة الأرقام وتحملت مسؤلية اختيار الـ11 رقم بنفسى".

واختار حمزة أحمد صابر المنسى نجل الشهيد أحمد المنسى، رقم هاتف كاملا من خلال الصناديق المملوءة بالكور التى تحمل الأرقام، وكان الرقم الفائز هو 01225783367، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم، حيث رد حمادة من إمبابة، وقال له محمد رمضان : كسبت معانا 200 ألف جنيه، فقال له : بردو طيب حولهملى على الرقم ده، وبارك له نجل الشهيد المنسى قائلا:" مبروك إن شاء الله تتهنى بالجايزة وتصرفها فى حاجة مفيدة، وربنا يرزقك أكتر وأكتر، فرد عليه الفائز :"الله يبارك فيك يا بطل يا ابن البطل".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".



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